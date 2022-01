(ANSA) – PARIGI, 22 GEN – Due giorni prima che il pass

vaccinale francese (il corrispettivo del super green pass) entri

in vigore, decine di migliaia di no-green-pass hanno oggi

marciato per le strade di diverse città della Francia, chiedendo “libertà” e inveendo contro “l’apartheid” al loro dire imposta

dal governo tra vaccinati e non vaccinati.

In totale, quasi 38.000 persone, di cui 5.200 a Parigi, hanno

preso parte alle manifestazioni, secondo i dati del ministero

dell’Interno, cifra in calo rispetto a sabato scorso, quando

erano state 54.000. A Parigi, dove erano state dichiarate

quattro manifestazioni, i gilet gialli hanno marciato al

mattino, mentre nel pomeriggio c’è stata la manifestazione

promossa dal movimento Les Patriotes di Florian Philippot, che

ha riunito una folla di tutte le età, compresi i genitori

accompagnati dai loro figli. Il corteo di diverse centinaia di

persone, per lo più senza maschera, ha marciato fin davanti al

Ministero della Salute, portando in particolare cartelli con

scritto “Libertà”, “Verità” o “No all’Apartheid”, bandiere

francesi. (ANSA).



