(ANSA) – BRASILIA, 28 APR – Prime reazioni alle parole del

ministro dell’Economia brasiliano, Paulo Guedes, secondo cui “i

cinesi hanno inventato il virus e il loro vaccino è meno

efficace di quello americano”: l’ambasciatore cinese a Brasilia,

Yang Wanming, ore dopo la polemica dichiarazione, rilasciata

ieri da Guedes, ha replicato sottolineando che “finora la Cina è

il principale fornitore di vaccini e derivati per il Brasile,

rappresentando il 95% di tutto ciò che il Brasile ha ricevuto”.

Il diplomatico ha poi aggiunto che il farmaco cinese “Coronavac

rappresenta l’84% dei vaccini somministrati in Brasile”.

Fino a ieri nel gigante sudamericano risultavano

somministrate 44,1 milioni di dosi di vaccini anti-Covid.

Data la ripercussione negativa delle sue dichiarazioni, il

ministro dell’Economia di Jair Bolsonaro ha ammesso di aver

usato “una espressione inappropriata” e ha precisato di essere

stato lui stesso vaccinato con due dosi di CoronaVac.

“Il presidente (Bolsonaro) mi ha informato che il nostro

ministro degli Esteri, Carlos Alberto Franca, sarebbe entrato in

contatto (con le autorità cinesi) per risolvere il malinteso”,

ha aggiunto Guedes. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram