(ANSA) – BERLINO, 27 LUG – Il ministro della Salute tedesco

Jens Spahn pianifica un’estensione dell’obbligo di test covid-19

per chiunque entri in Germania, non importa da quale luogo

provenga o con quale mezzo voglia entrare. Lo riferiscono i

media del gruppo Funke.

Per adesso l’obbligo di test riguardava i passeggeri in

arrivo dai luoghi inseriti nella lista delle zone a rischio

covid. L’opzione di un’inasprimento delle misure finora però non

ha incontrato il favore di tutto il governo. La ministra della

Giustizia infatti sembra frenare una simile iniziativa,

riferisce Ard. (ANSA).



Fonte Ansa.it