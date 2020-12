(ANSA) – LONDRA, 11 DIC – Un monito ai londinesi e restare

cauti e “vigili” sull’emergenza Covid, evitando in particolare

uno shopping prenatalizio senza freni in questo weekend, è stato

rivolto oggi da un portavoce del premier britannico Boris

Johnson nel briefing di giornata a Downing Street.

Interpellato sul nuovo incremento di contagi nella capitale,

dopo la fine delle 4 settimane di lockdown nazionale bis in



