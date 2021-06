Gli ospedali della Namibia stanno “facendo fronte a una grave carenza di ossigeno salvavita” in quanto il numero di nuovi contagi da Covid-19 continua ad aumentare: lo riporta il giornale locale, The Namibian. Il Paese, che ha 2,4 milioni di abitanti, ha visto quasi cento persone morire a causa del virus nelle ultime due settimane, aggiunge il quotidiano.

La Namibia ha uno dei tassi di mortalità da Covid più alti del continente africano. Secondo i dati del governo pubblicati martedì, 24 persone sono morte nel giro di altrettante ore.

The Namibian cita i medici che dicono di essere costretti a recare con loro bombole di ossigeno portatili “perché i sistemi interni di generazione di ossigeno stanno crollando”. Il Paese segnala finora 56.264 casi e 865 morti, stando alle dati di Johns Hopkins University.



