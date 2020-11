(ANSA) – WASHINGTON, 14 NOV – Nelle ultime 24 ore gli Usa

hanno registrato oltre 184 mila casi di Covid, con una media

giornaliera di più di 140 mila nell’ultima settimana, secondo i

dati della Johns Hopkins University. Sedici dei 50 Stati hanno

toccato ieri i loro record giornalieri e 30 i loro primati

settimanali.

Dopo il New Mexico e l’Oregon, va in semi lockdown per

laprima volta anche il North Dakota, che in proporzione allapopolazione ha il più alto indice di nuovi casi e decessi dellanazione. Il governatore Doug Burgum ha reso obbligatoria lamascherina, dimezzato la capacità dei ristoranti e sospeso sinoal 14 dicembre gli sport invernali scolastici e le attivitàextracurriculari. (ANSA).

Fonte Ansa.it

