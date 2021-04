(ANSA) – NEW DELHI, 25 APR – New Delhi estenderà il lockdown

di una settimana, vista la drammatica situazione sul fronte

dell’epidemia di Covid in tutta l’India. “Non c’è tregua, la

devastazione del coronavirus continua”, ha spiegato il primo

ministro del territorio di Delhi, Arvind Kejriwal, assicurando

che “tutti sono favorevoli a prorogare il blocco”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

