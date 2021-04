(ANSA) – ROMA, 15 APR – L’India registra anche oggi un

record di nuovi casi giornalieri di Covid-19, 200.739 nelle

ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il

ministero della Sanità indiano, citato dai media locali.

Il Paese dell’Asia meridionale da 1 miliardo e 380 milioni di

abitanti ha riportato finora un totale di 14,1 milioni di casi e

di 173.123 di decessi. Seconda solo alla Cina per popolosità,

l’India è seconda al mondo per numero di contagi (dietro agli

Stati Uniti) e quarta per numero di morti (dietro a Usa, Brasile

e Messico). (ANSA).



