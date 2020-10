La Germania ha registrato ancora un altro record di nuove infezioni da coronavirus. Il Robert Koch Institute, secondo quanto riportano media tedeschi, ha confermato 7.830 nuove infezioni in un arco di 24 ore, con un aumento di circa 500 casi rispetto al giorno prima. 33 pazienti sono morti nello stesso periodo, portando il numero totale di vittime in Germania a 9.767.

– “Rinunciate a qualsiasi viaggio che non sia realmente necessario, a qualsiasi celebrazione che non sia realmente necessaria. Per favore, restate a casa il più possibile”, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. “Quello che sarà l’inverno, quello che sarà il nostro Natale, sarà deciso nei giorni e nelle settimane a venire”, ha ammonito.

In Europa la scorsa settimana il numero di casi segnalati è stato quasi 3 volte superiore rispetto a marzo. Da oggi in Francia coprifuoco dalle 21 alle 6.

Il numero complessivo di morti con Covid nel mondo ha superato intanto la quota di 1 milione e 100mila, mentre i contagi totali si avvicinano a raggiungere i 40 milioni.

Fonte Ansa.it

