(ANSA) – SAN PAOLO, 27 FEB – Il Brasile sta affrontando “una tragedia” causata da “una nuova ondata” della pandemia di

Covid-19, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.

“Sfortunatamente, è una tragedia che il Brasile stia

affrontando tutto ciò di nuovo, è difficile. Questa dovrebbe

essere la quarta ondata che il Brasile deve affrontare”, ha

detto Mike Ryan, direttore emergenze dell’Oms.

Ryan ha elogiato il sistema

sanitario pubblico brasiliano el’azione degli stati per contrastare la diffusione delcoronavirus ma ha sottolineato che è necessario controllare latrasmissione a livello nazionale. “Il Brasile ha molte strutture sanitarie pubblicheeccezionali. Credo che il Paese sappia cosa fare e molti statistanno cercando di applicare le misure migliori. Ma non è facilein quanto non c’è una parte del Paese che non sia stata colpitain maniera grave dalla pandemia”, secondo Ryan.Il trend in aumento delle morti e dei contagi di Covid-19 inBrasile “deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemianon è finita e ogni rilassamento è pericoloso”, ha aggiunto ildirigente dell’Oms.(ANSA)

Fonte Ansa.it

