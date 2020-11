(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Pellegrini stranieri sono stati

riammessi nella Grande Moschea de La Mecca per la prima volta

dall’inizio delle restrizioni per la pandemia da coronavirus

sette mesi fa. Lo riporta la Bbc online. Circa 10 mila fedeli

provenienti da vari Paesi hanno potuto effettuare il

pellegrinaggio dell’Umrah dopo un auto isolamento di tre giorni

all’arrivo in Arabia Saudita.

Nel Paese ci sono stati finora 347.282 casi di Covid e 5.402

morti. (ANSA).



