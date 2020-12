(ANSA) – BRASILIA, 14 DIC – Un sondaggio pubblicato oggi dal

quotidiano Folha de Sao Paulo ha indicato che per il 52% dei

brasiliani il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, non è

responsabile dell’aggravarsi della pandemia da Covid-19, che ha

finora causato 181 mila morti e 6,9 milioni di infetti nel Paese

sudamericano.

In base al rilevamento, se il 52% degli interpellati assolve

il capo dello

Advertisements

Stato dalla responsabilità per i decessi, il 38%ha affermato che Bolsonaro è uno, ma non l’unico responsabile,mentre solo l’8% lo considera direttamente colpevole per l’altonumero di vittime.In un altro sondaggio condotto da Datafolha ad agosto, il 47%aveva risposto che Bolsonaro non ha alcun collegamento con idecessi provocati dal coronavirus.Datafolha ha consultato 2.016 persone per telefono nelsondaggio, che ha un margine di errore del 2% in più o in meno.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram