(ANSA) – ROMA, 17 FEB – In Brasile, la cittadina di Serrana,

nell’entroterra dello Stato di San Paolo, è stata scelta per

testare gli effetti della vaccinazione di massa contro il

Covid-19. Lo studio clinico, su base volontaria, viene condotto

dall’Istituto Butantan di San Paolo.

L’idea è quella di valutare l’efficacia del vaccino CoronaVac

nel diminuire la velocità di trasmissione della malattia. I

ricercatori vogliono anche

identificare l’impatto su ricoveri,decessi e il tempo necessario alla città per ottenere l’immunitàdi gregge.Entro aprile, tutti i 30mila residenti saranno immunizzati. Irisultati dello studio dovrebbero essere pubblicati entro laseconda settimana di maggio, secondo i progetti dell’Istituto.Secondo Butantan, le dosi del farmaco sono ad uso esclusivodello studio e il loro utilizzo non interferisce nelladistribuzione dei lotti al resto del Paese, come riferisce TvGlobo.Poiché si tratta di uno studio clinico, e non di unavaccinazione comune, il processo può richiedere fino a un’ora emezza per volontario. Ciascuno deve firmare un modulo diconsenso, andare prima da un medico, farsi prelevare un campionedi sangue e rimanere sotto osservazione dopo aver ricevuto ledosi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

