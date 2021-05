(ANSA) – ROMA, 01 MAG – New Delhi registra un nuovo

drammatico record di morti per covid: solo nelle ultime 24 ore i

decessi nella capitale sono stati 412, un livello mai raggiunto

in un solo giorno. Lo riferiscono i media indiani. Secondo

quanto riporta The Indian Express nella città si sono registrati

oltre 25 mila nuovi contagi con un tasso di positività del

31,61%. Oggi l’India ha superato per la prima volta i 400 mila casi

in un giorno (ANSA).



