(ANSA) – SAN PAOLO, 6 APR – Ancora un tragico record di

vittime di Covid-19 in Brasile. Nelle ultime 24 ore, sono

stati registrati 4.195 morti e 86.979 contagi. Lo rivela il

Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). E’ la

prima volta in Brasile che in un giorno si superano i 4 mila

morti. Il bilancio totale sale a 336.947 vittime a fronte di

13.100.580 casi accertati dall’inizio della pandemia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

