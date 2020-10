(ANSA) – VARSAVIA, 17 OTT – Entrano in vigore da oggi le

nuove restrizioni anti-Covid a Varsavia e in altre città della

Polonia, che ora saranno considerate ‘zone rosse’, dopo

l’annuncio nei giorni scorsi dal premier, Mateusz Morawiecki,

nel tentativo di rallentare il diffondersi dell’epidemia, dopo

il record di 8.099 casi in 24 ore. Tutte le scuole secondarie

in quelle zone saranno chiuse e gli studenti passeranno alla

didattica a distanza. I ristoranti chiuderanno alle 21, i

matrimoni saranno vietati e ci saranno limiti più severi al

numero di persone ammesse nei negozi, sui mezzi pubblici e nei

servizi religiosi. (ANSA).



