(ANSA) – ROMA, 15 APR – Il senatore brasiliano Ciro Nogueira,

considerato il leader del ‘Centrao’ (grande centro) al

Congresso, ha affermato che governatori e sindaci del Brasile

hanno “più colpe” del presidente della Repubblica, Jair

Bolsonaro, nella gestione della pandemia di coronavirus, poiché “la polizia sta indagando in diversi Stati per malversazione di

fondi” destinati alla lotta al Covid.

Secondo il politico, la Commissione parlamentare di inchiesta

(Cpi), creata per indagare eventuali omissioni da parte del

governo federale, si trasformerà in un “agone politico” per

colpire Bolsonaro.

“La popolazione non è in cerca di colpevoli, mira a farsi

vaccinare, ad essere ben curata negli ospedali”, ha detto

Nogueira in un’intervista al quotidiano Folha de S.Paulo.

“Gli errori commessi saranno valutati dalla popolazione

dopo, al momento giusto, in particolare alle elezioni del

prossimo anno”, ha aggiunto il parlamentare.

“Nessuna persona sana di mente può pensare che il presidente

tenti di sabotare la vaccinazione della popolazione. Se questo è

l’obiettivo della Cpi, inizierà nel modo sbagliato”, ha

continuato Nogueira. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram