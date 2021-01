(ANSA) – NEW YORK, 30 GEN – Il freezer in cui erano

conservati i vaccini anti-Covid si rompe e un ospedale di

Seattle è costretto a una corsa contro il tempo in piena notte

per non sprecare le preziose dosi. Lo staff medico grazie ai

social media ha diffuso l’annuncio a sorpresa sulla

disponibilità di 1.300 dosi da usare nell’arco di poche ore.

Il messaggio ha

fatto scattare una corsa al vaccino, concentinaia di persone di tutte le età in fila al Swedish MedicalCenter e al UW Medical Center.Pur cercando di dare la priorità agli over 65 come stabilitodalle autorità, gli ospedali e le strutture sanitarie americanecercano di non sprecare alcuna dose e, a fine giornata, quelleche avanzano sono in alcuni casi messe a disposizione del grandepubblico. La caccia ai vaccini “leftover”, quelli in più dausare a tutti i costi perché altrimenti sarebbero sprecati, è incorso in tutti gli Stati Uniti, dove di notte molti coraggiosisi avventurano per cercare di conquistare l’ambito vaccino edevitare così un’attesa che si preannuncia di mesi.Anche negli Stati Uniti il piano delle vaccinazioni stariscontrando molte difficoltà, con le inoculazioni che procedonoa rilento a causa della mancanza di dosi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

