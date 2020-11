(ANSA) – MOSCA, 10 NOV – La situazione a Mosca è sempre più

critica e così il sindaco, Serghei Sobyanin, ha introdotto nuove

restrizioni per tentare di tenere sotto controllo le infezioni.

“A metà agosto, solo un tampone su 100 risultava positivo. Alla

fine di ottobre, la percentuale di test positivi è salita al

5,8%, per poi raggiungere il 7,5%. E purtroppo possiamo

aspettarci un ulteriore

aggravamento della situazione nelleprossime settimane”, ha detto Sobyanin.Ecco allora che, fino al 15 gennaio, sono stati sospesieventi pubblici, esibizioni e mostre culturali; ristoranti, bare locali non possono servire i clienti dalle 23:00 alle 06:00;cinema, teatri e sale concerti non devono superare il 25% dellacapienza massima; lezioni a distanza per università e istitutisuperiori; sarà possibile organizzare eventi sportivi con lapartecipazione di spettatori solo previo accordo con ilDipartimento dello sport della città di Mosca e l’Ufficio diRospotrebnadzor (autorità per la Salute) nella città di Mosca.Lo si legge sul sito dello stesso Sobyanin. (ANSA).

Fonte Ansa.it

