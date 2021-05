(ANSA) – BRUXELLES, 01 MAG – Il governo olandese ha deciso di

rivalutare il suo programma di allentamento delle misure

anti-Covid, posticipando a data da destinarsi le nuove

riaperture previste per l’11 maggio. Lo riferiscono i media

locali, riportando le parole del vicepremier Hugo de Jonge,

secondo il quale “la pressione sugli ospedali è ancora troppo

alta”.

In settimana nel Paese erano cadute le prime restrizioni con

la fine del coprifuoco e la riapertura di negozi, bar e

ristoranti fino alle sei di pomeriggio e a determinate

condizioni di sicurezza. L’11 maggio sarebbe stata la volta di

palestre, parchi a tema e zoo. Ma il tasso di incidenza dei

contagi, ancora superiore a 300 ogni 100mila abitanti, ha fatto

desistere il governo. “Vediamo che abbiamo raggiunto il picco

della terza ondata, ma la diminuzione dei contagi non è ancora

sufficiente per poter compiere responsabilmente il secondo passo

del piano di riapertura”, spiega de Jonge. Non è ancora noto se

verrà posticipata anche la terza tappa prevista per il 26

maggio. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram