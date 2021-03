(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Con la mascherina ma tutti insieme,

ammassati a ballare e cantare sotto un palco: cinquemila

persone sono tornate a vivere un concerto quasi come prima della

pandemia, dopo essere stati tutti sottoposti a un test

antigenico. L’esperimento è andato in scena a Barcellona dove la

band Love of Lesbian ha suonato al Palau de Sant Jordi:

esperimento riuscito che ora alimenta la speranza dei promotori

e del pubblico affinché i grandi eventi tornino ad essere una

realtà da questa estate.

Si è trattato del primo grande concerto dall’inizio della

pandemia. Un team medico ha supervisionato tutta l’operazione,

secondo quanto riferisce La Vanguardia, e il concerto si è

tenuto senza incidenti significativi. Dopo il test, musicisti,

organizzazione, pubblico e altro personale hanno trasformato il

Sant Jordi in una super bolla di 5.000 persone che hanno potuto

vivere l’esperienza live senza mantenere il distanziamento.

Solo 6 dei 5.000 spettatori sono risultati positivi al

Covid-19 e non hanno potuto partecipare. (ANSA).



Fonte Ansa.it

