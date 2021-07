(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Persone con il Covid che hanno cani o

gatti potrebbero contagiarli. E’ la conclusione alla quale sono

arrivati i ricercatori dell’Università di Utrecht che hanno

fatto il tampone a 310 animali domestici in 196 case in Olanda

dove c’era almeno una persona con il coronavirus.

Sei gatti e sette cani hanno dato esito positivo, mentre 54

presentavano anti-corpi contro il virus.

“Se hai il Covid dovresti evitare il contatto con il tuo

cane o il tuo gatto proprio come fai con gli esseri umani”, ha

spiegato la dottoressa Els Broens. La preoccupazione maggiore

non è per la salute degli animali, quasi tutti erano

asintomatici o con sintomi lievi, ma per il rischio che cani e

gatti possano fungere da incubatore del virus e reintrodurlo tra

le persone.

Quanto al rischio che gli animali domestici possano contagiare

i loro padroni i ricercatori lo ritengono ricercatori sono

dubbiosi. “Non possiamo dire che il rischio sia zero ma al

momento la pandemia è ancora guidata da infezioni da uomo a

uomo”, ha spiegato la dottoressa. (ANSA).



Fonte Ansa.it