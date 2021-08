(ANSA) – ROMA, 23 AGO – La presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino contro il coronavirus prodotto nel Paese lanciando così ufficialmente la campagna di immunizzazione. Lo riporta il Guardian. Il farmaco, prodotto da Medigen Vaccine Biologics Corp, ha ricevuto un’approvazione di emergenza dall’ente regolatore a luglio che ha suscitato una forte opposizione da parte della comunità medica e scientifica di Taiwan poiche’ è arrivata prima che fossero disponibili gli studi su larga scala e a lungo termine che vengono generalmente utilizzati per approvare i vaccini. l’Authority si è limitata a confrontare il livello di anticorpi generati dal vaccino Medigencon quelli prodotti da AstraZeneca. Al momento il 40% della popolazione di 23 milioni di Taiwan ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid. Un grande salto da maggio, quando meno del 5% della popolazione era stata immunizzata. La politica è di dare la priorità alle prime dose e somministrare la seconda solo alle categorie più a rischio come gli operatori sanitari. (ANSA).

in

by

Covid: Taiwan, al via campagna con vaccino autoprodotto

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy