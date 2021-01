(ANSA) – BRUXELLES, 21 GEN – “Occorre un miglior

coordinamento per le misure anti-Covid legate ai viaggi.

Qualsiasi restrizione della libertà di movimento deve essere

proporzionata e non discriminatoria. La chiusura a tappeto delle

frontiere non ha senso”. Così un portavoce dell’Esecutivo

comunitario a una domanda sulle nuove misure annunciate da vari

Stati Ue, in una crescente preoccupazione per le mutazioni del

virus. “Monitoriamo la situazione

– ha aggiunto – e valutiamo sela situazione richieda” nuove restrizioni coordinate. Il temasarà al centro della videoconferenza dei leader di oggi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

