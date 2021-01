(ANSA) – BUDAPEST, 22 GEN – L’Ungheria ha firmato un accordo

per acquistare “grandi quantità” di vaccino russo, sebbene non

sia stato ancora esaminato dalle autorità sanitarie europee. Lo

ha annunciato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, in

visita a Mosca, in un video pubblicato sul suo account Facebook.

“I dettagli verranno forniti più tardi”, ha aggiunto.

Ieri il Russian Direct Investment Fund (il fondo

Advertisements

sovranorusso) aveva annunciato l’approvazione dello Sputnik V da partedell’Istituto Nazionale di Farmacia e Nutrizione dell’Ungheria(OGYÉI). L’Ungheria è diventata così il primo paese dell’UnioneEuropea ad autorizzarne l’uso. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram