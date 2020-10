(ANSA) – WASHINGTON, 28 OTT – Gli Stati Uniti nell’ultima

settimana hanno fatto registrare il numero record di oltre 500

mila nuovi casi di Covid-19, con una media giornaliera di 71.000

nuovi contagi.

Numerose le città che stanno varando nuove restrizioni per

frenare un’ulteriore diffusione della pandemia. A Newark, in New

Jerswey, a due passi da New York, è scattato il coprifuoco,

mentre a El Paso in Texas è arrivato l’ordine di restare a casa

per due settimane. A Chicago stop al servizio interno nei

ristoranti, come già deciso negli stati di New York e del



