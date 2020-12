(ANSA) – NEW YORK, 19 DIC – I datori di lavoro possono

richiedere ai loro dipendenti di vaccinarsi contro il Covid e

vietare loro l’accesso al posto di lavoro nel caso in cui si

rifiutassero. Lo ha stabilito il governo americano. Gli esperti

sanitari ritengono che i datori di lavoro svolgano un ruolo

chiave nella vaccinazione di massa.

L’indicazione della US Equal Employment Opportunity

Commission offre

certezze perché finora il dibattito si eraconcentrato su un possibile obbligo per il test del Covid che,però, aveva sollevato problemi di privacy. (ANSA).

Fonte Ansa.it

