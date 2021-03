(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Un focolaio di coronavirus è

scoppiato a Mar-a-Lago, il resort di Donald Trump a Palm Beach,

in Florida. La struttura, che è anche la residenza principale

dell’ex presidente da quando ha lasciato la Casa Bianca –

riportano i media statunitensi – è stata chiusa parzialmente

dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi al Covid.

Il country club ha reso noto

in un comunicato che il BeachClub e una delle sale da pranzo sono state chiuse, senzaspecificare però quanti dipendenti hanno contratto il virus.Trump, come è noto, era risultato positivo lo scorso ottobreed è stato vaccinato a gennaio. Anche sua moglie Melania e suofiglio Barron erano risultati positivi, così come numerosifunzionari della Casa Bianca vicini all’ex presidente.In una email ai membri del club ottenuta dal Washington Post,la direzione di Mar-a-Lago ha sottolineato che sta seguendo “tutte le misure di risposta appropriate” e che i suoi serviziper banchetti ed eventi rimarranno aperti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

