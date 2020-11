(ANSA) – NEW YORK, 18 NOV – I medici della task force per il

coronavirus della Casa Bianca hanno avvertito il vice presidente

Mike Pence del rischio che negli Usa si registri una media di

1.500 morti al giorno già la prossima settimana e 2.000 decessi

al giorno entro Natale. Questo se non verranno adottate nuove

restrizioni. Lo hanno rivelato a Cbs News da due alti funzionari



