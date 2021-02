(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 26 FEB – Una moltitudine di persone,

per lo più senza mascherine e violando il distanziamento

sociale, si è riversata stamani nelle strade di Rio de Janeiro

per celebrare la conquista del campionato di calcio brasiliano

da parte di una delle squadre locali, il Flamengo.

Centinaia di tifosi hanno affollato in particolare le vie di

Rocinha, la favela più grande del

Sud America, ballando,cantando e sventolando le bandiere del loro team.Nonostante il forte dispiegamento della polizia, si registranoassembramenti e disordini in varie zone della metropoli carioca.Rio è una delle città più colpite dal Covid-19 in Brasile, doveproprio oggi si compie un anno esatto dall’inizio dellapandemia.Centinaia di ‘torcedores’ hanno applaudito i giocatori delFlamengo alle 6:30 del mattino (le 10:30 italiane) all’aeroportoTom Jobim, accogliendoli al loro ritorno da San Paolo.Il Flamengo, la squadra con il maggior numero di tifosi inBrasile, ha perso 2-1 ieri contro il San Paolo, ma nonostante lasconfitta è stato incoronato campione brasiliano per il secondoanno consecutivo. (ANSA).

