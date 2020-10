(ANSA) – VARSAVIA, 23 OTT – Tutta la Polonia diventa “zona

rossa” e ci saranno nuove, più rigorose restrizioni: è quello

che ha affermato oggi il premier polacco Mateusz Morawiecki,

annunciando il semi lockdown per il Paese, in cui la situazione

della pandemia si sta aggravando. Secondo i dati del ministero

della Sanità, in Polonia sono 13.632 i nuovi contagi da Covid

registrati nelle 24 ore, e 153 i morti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

