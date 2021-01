(ANSA) – BRASILIA, 05 GEN – Il presidente brasiliano, Jair

Bolsonaro, ha di nuovo messo in dubbio l’utilità delle

mascherine per prevenire la diffusione del coronavirus, che nel

suo Paese ha già causato più di 7,7 milioni di contagi e oltre

196 mila morti.

Sbarcato a Brasilia, dopo una settimana di vacanza sulla

costa di San Paolo, il capo dello Stato ha dichiarato, in tono

ironico,

che era “in spiaggia a nuotare con la mascherina”. “Misono tuffato con la mascherina per non prendere il Covid daipesciolini”, ha aggiunto Bolsonaro.“Avete letto (il quotidiano) Estado de S. Paulo? Hapubblicato un’enorme fotografia con la didascalia: ‘Nuota inmare senza mascherina'”, ha continuato il presidente dellaRepubblica, commentando una notizia che lo riguardava con alcunisuoi simpatizzanti, che lo hanno avvicinato per scattare selfieall’esterno del Palacio da Alvorada, la residenza ufficiale diBolsonaro a Brasilia.Anche ieri, erano numerosi i bagnanti che non rispettavano ildistanziamento sociale lungo le spiagge dello Stato di SanPaolo, nonostante il governo locale abbia decretato la zona “rossa” nella regione per contenere l’avanzata della malattia.(ANSA).

Fonte Ansa.it

