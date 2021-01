(ANSA) – NEW YORK, 19 GEN – La città di New York domani

finirà i vaccini contro il Covid e sarà costretta a cancellare

gli appuntamenti già in programma per venerdì e i giorni

seguenti a meno che non siano messe a disposizione nuove

forniture. Lo afferma il sindaco della Grande Mela, Bill de

Blasio, sottolineando che la scorsa settimana sono state

distribuite più di 220.000 dosi

Advertisements

di vaccino nella città. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram