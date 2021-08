(ANSA) – NEW YORK, 29 AGO – “Ritengo che l’obbligo del

vaccino” per il Covid “per i bambini a scuola è una buona idea.

Lo abbiamo fatto per decenni e decenni, richiedendo i vaccini

per la polio, per il morbillo, per l’epatite. Non è nulla di

nuovo”. Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano in

malattie infettive. (ANSA).



Fonte Ansa.it