(ANSA) – BERLINO, 13 GEN – “Io ho dato la mia parola al

Bundestag. In questa pandemia non ci sarà alcun obbligo per il

vaccino”. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens

Spahn, parlando alla Deutschlandfunk. Il governo tedesco punta

sull’informazione, e sulla fiducia nel vaccino. Un approccio che

vale anche con il personale sanitario, anche come forma di

riconoscimento per il grande impegno profuso

dalla categorianella guerra al Covid.“È anche l’apprezzamento che i sanitari si aspettano”, haaggiunto. “Penso che anche con loro si debba parlare delvaccino”, ha concluso. Spahn si contrappone così al presidentebavarese Markus Soeder, che ieri ha proposto l’obbligo delvaccino almeno per il personale sanitario. (ANSA).

Fonte Ansa.it

