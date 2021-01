(ANSA) – NEW YORK, 27 GEN – L’amministrazione di Joe Biden

sta “attivamente cercando” di estendere l’obbligo di fare il

tampone per il coronavirus anche prima di imbarcarsi sui voli

nazionali negli Stati Uniti. Lo ha comunicato un funzionario dei

Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Parlando con i

giornalisti, il direttore della Divisione migrazione globale e

quarantena presso i Cdc, Marty Cetron, ha detto che

ci sono “conversazioni in corso e si sta esaminando attivamente” lapossibilità. Da ieri sono entrate in vigore le nuove regole,secondo cui i viaggiatori dai due anni di eta’ in su cherientrano in aereo negli Usa dall’estero devono presentare untest negativo effettuato entro tre giorni dal volo o una provadella guarigione dal covid come condizione necessariaall’ingresso in America. (ANSA)

Fonte Ansa.it

