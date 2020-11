– ROMA, 03 NOV – Gli arrivi di turisti internazionali in

Spagna sono diminuiti dell’87% su base annua a settembre,

secondo i dati pubblicati oggi dall’Istituto di Statistica

spagnolo, il quale sottolinea che le restrizioni legate

all’impennata delle infezioni da coronavirus hanno dissuaso

molte persone dal viaggiare.

Nei primi nove mesi dell’anno sono stati circa 16,8 milioni i

turisti stranieri che hanno visitato la Spagna, il 75% in meno

rispetto allo stesso periodo del 2019, afferma l’Istituto di

statistica. I turisti hanno speso il 90% in meno a settembre

rispetto allo stesso mese di un anno

fa, ha aggiunto.

Fonte Ansa.it

