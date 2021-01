(ANSA) – L’AVANA, 29 GEN – Cinque persone sono morte a Cuba

nello schianto di un elicottero militare tra la provincia di

Holguin e Guantanamo, nell’est dell’isola. Lo ha reso noto il

Ministero delle Forze armate.

L’elicottero “si è schiantato contro una collina” e “tutte e

cinque le persone a bordo sono morte”, ha detto il dicastero in

un comunicato diffuso dai media statali e letto

al telegiornale.“Una commissione del Ministero delle Forze armate rivoluzionariesta attualmente indagando sulle cause dell’incidente”, si leggenella nota che non ha fornito ulteriori dettagli.L’ultimo grave incidente aereo a Cuba è avvenuto nel maggio2018, quando un velivolo si è schiantato poco dopo il decollodall’aeroporto dell’Avana uccidendo 112 persone, con una soladonna sopravvissuta. Un’indagine aveva accertato per errori neicalcoli del peso e del “bilanciamento” dell’apparecchio. Ottosoldati cubani erano morti invece nell’aprile 2017 per loschianto di un aereo di fabbricazione russa nella regionemontuosa di Artemisa. (ANSA).

Fonte Ansa.it

