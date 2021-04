(ANSA) – ROMA, 14 APR – Dopo oltre sessant’anni, a Cuba

finisce l’era Castro, quando in occasione dell’ottavo Congresso

del Partito Comunista che si aprirà venerdì, l’89enne Raul

lascerà le redini del partito dell’isola all’attuale presidente

cubano Miguel Diaz-Canel. Sarà la prima volta di un civile come

leader del Partito comunista di Cuba dalla sua creazione nel

1965, in un avvicendamento che apre un nuovo corso per il Paese,

nel segno della continuità nella linea politica.

Se il settimo Congresso del 2016 è stato quello dell’addio

pubblico di Fidel Castro, scomparso alcuni mesi dopo, l’ottavo,

in programma dal 16 al 19 aprile, sarà quello del ritiro

politico definitivo del fratello Raul, annunciato già nel 2018.

E’ previsto che Miguel Diaz-Canel, 60 anni e presidente dal

2018, succeda a Raul per diventare primo segretario del partito,

mentre la dirigenza politica sarà rinnovata con una nuova

generazione troppo giovane per aver partecipato alla rivoluzione

del 1959.

La nuova dirigenza avrà il compito di affrontare sfide quali

la grave crisi economica che sta colpendo l’isola, e ci sono

aspettative sulle decisioni che potrebbero scaturire dal

congresso per quanto riguarda le riforme economiche, anche a

seguito della maggiore apertura al settore privato degli ultimi

anni. (ANSA).



