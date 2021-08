(ANSA) – WASHINGTON, 08 AGO – Andrew Cuomo sempre più solo:

si è dimessa anche l’amica fidata, stratega e più stretta

consigliera del governatore di New York, Melissa DeRosa.

La donna, secondo il rapporto della procuratrice generale

Letitia James che accusa Cuomo di molestie sessuali, avrebbe

guidato gli sforzi del governatore per cercare di coprire i

fatti e per vendicarsi di una delle accusatrici.

DeRosa era finita anche nella bufera per il suo

coinvolgimento negli sforzi di Cuomo di nascondere i dati reali

sui decessi per Covid-19 nelle case di riposo per anziani nello

stato di New York, episodio che è oggetto di indagine delle

autorità federali e statali. (ANSA).



Fonte Ansa.it