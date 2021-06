(ANSA) – PARIGI, 05 GIU – Un grande memoriale britannico a

picco sulle spiagge dello Sbarco in Normandia sarà inaugurato

domani a Ver-sur-Mer per rendere omaggio ai 22.442 uomini e

donne che persero la vita nel 1944 per liberare l’Europa dal

nazismo.

“E’ l’unico luogo in cui figurano tutti i nomi – ha spiegato

Steven Dean, responsabile del progetto, intervistato dalla AFP –

ci sono volute molte ricerche per trovarli tutti”. Dean ha

spiegato che sono state 38 le nazionalità dei soldati sbarcati

sotto comando britannico, fra questi c’erano anche i 177

francesi del “Commando Kieffer”.

La cerimonia di domani comincerà alle 10:30 alla presenza

della ministra della Difesa francese, Florence Parly, e

dell’ambasciatore britannico in Francia, Ed Llewellyn.

In un messaggio diffuso in francese sul sito internet del

memoriale, il principe Carlo ha reso omaggio al “memoriale

nazionale” eretto su un sito “impressionante” e “da molti anni

meritato”. (ANSA).



Fonte Ansa.it