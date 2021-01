(ANSA) – ROMA, 29 GEN – L’Arabia Saudita confida che

l’America di Joe Biden “voglia spostare l’attenzione dall’ambito

militare a quello della sicurezza e della cooperazione, nello

sforzo di garantire al mondo pace e prosperità”: lo ha detto il

principe Faisal bin Farhan al Saud, ministro degli Esteri

dell’Arabia Saudita, al World Economic Forum di Davos.

“L’amministrazione Usa – ha detto – è stata molto chiara

suquesto e confidiamo di poter partecipare al raggiungimento degliobiettivi indicati nelle sfide globali che abbiamo di fronte”.Il ministro ha fatto in particolare riferimento ai cambiamenticlimatici, sottolineando i programmi avviati in questo campo convari Paesi europei, e alla politica nucleare, affermandol’impegno del Regno per una stabilità non solo regionale maglobale. “Vogliamo contribuire a raggiungere insieme a Europa eStati Uniti pace e prosperità globale”. (ANSA).

