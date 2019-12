(ANSA) – PECHINO, 30 DIC – Il vicepremier cinese Liu He sarà da sabato a capo di una delegazione in visita a Washington per la firma della ‘fase uno’ dell’accordo sul commercio annunciato da Cina e Usa che porterebbe all’allentamento delle tensioni.

Lo riporta il South China Morning Post citando fonti vicine al dossier, secondo cui da parte americana è arrivato un esplicito invito che “Pechino ha accettato”. La delegazione cinese dovrebbe intrattenersi negli Stati Uniti “per pochi giorni”, fino alla metà della prossima settimana.



