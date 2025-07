Di Rosario Trefiletti

L’imposizione di dazi al 30% da parte degli Stati Uniti sui prodotti europei rappresenta una misura molto grave. Le conseguenze di tale decisione rischiano di produrre effetti devastanti non solo per l’Europa, ma per l’intera economia globale, con ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini, tanto nei Paesi che impongono i dazi quanto in quelli che li subiscono.

I riflessi negativi sono numerosi, concreti e, purtroppo, già prevedibili. In primo luogo, assisteremo a un inevitabile aumento dei prezzi, con conseguente aumento dell’inflazione. Questo comporterà una riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, minando ulteriormente le già fragili condizioni socioeconomiche di molti cittadini.

Le imprese, in particolare quelle italiane legate al settore del “Made in Italy”, potrebbero subire un colpo durissimo. Si stimano perdite per decine di miliardi di euro, accompagnate da una pericolosa ondata di cassa integrazione e licenziamenti. Il rischio è concreto e imminente: migliaia di posti di lavoro a rischio in un Paese che fatica già oggi a garantire occupazione stabile.

Inoltre, questi dazi minacciano anche di frenare la tanto attesa discesa dei tassi d’interesse, rendendo più oneroso il costo del denaro. Ciò porterà a una brusca riduzione degli investimenti e a una nuova contrazione del mercato del lavoro, rendendo ancora più difficile l’avvio di attività economiche e la stabilizzazione dell’occupazione, soprattutto per i giovani. Anche i prestiti diventeranno più cari, alimentando un aumento degli affitti e del costo delle abitazioni. Uno scenario che ostacola la formazione di nuove famiglie e compromette la già critica natalità nel nostro Paese. Tutto ciò rischia di amplificare ulteriormente le diseguaglianze sociali, con un divario crescente tra cittadini e una compressione della classe media.

Nel frattempo, mentre i piccoli risparmiatori subiranno le peggiori conseguenze, i grandi speculatori potrebbero approfittare delle oscillazioni dei mercati per trarne profitto, in un’ennesima distorsione che penalizza i più deboli e premia chi ha già molto.

Non da ultimo, c’è da considerare il danno politico: un deterioramento delle relazioni internazionali, già oggi messe a dura prova da tensioni geopolitiche e conflitti armati. Questa misura rischia di compromettere definitivamente la fiducia e la collaborazione tra nazioni alleate, in un momento storico in cui servirebbero invece coesione e dialogo.

Ci troviamo quindi di fronte a un disastro annunciato. È quindi il momento di reagire con fermezza e responsabilità. Servono risposte adeguate, determinate e comuni da parte dell’intera Comunità Europea. E l’Italia deve essere in prima linea: nella difesa dei propri interessi, nella tutela del proprio tessuto economico e sociale, e nella salvaguardia del lavoro e del futuro delle nuove generazioni.

FONTE INTERRIS