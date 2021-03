“Acceleriamo subito con il piano di vaccinazione per riuscire a mettere in sicurezza tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. “Ci siamo dovuti scontrare con le case farmaceutiche che in alcuni casi non hanno rispettato i contratti, ma ci siamo fatti sentire alzando la voce e bloccando l’export dei vaccini all’estero. Adesso parliamo con una voce unica a livello

europeo”, ha sottolineato.

“Ad aprile in Italia entreremo in una nuova fase e riusciremo a fare 500mila somministrazioni al giorno grazie anche al coinvolgimento dell’Esercito, dei Carabinieri, della Polizia e dei Vigili del Fuoco che agiranno in maniera sinergica con Protezione Civile, regioni e comuni”, ha scritto ancora Di Maio. “Questo ci permetterà di avere a settembre l’80% di persone immunizzate. Dopo mesi di sacrifici e sofferenze, finalmente la luce in fondo al tunnel si farà sempre più nitida”, ha sottolineato.



Fonte Ansa.it

