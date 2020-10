(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Domani il ministro degli Esteri Luigi

Di Maio sarà in Israele, prima visita da quando il Movimento 5

Stelle è al governo e la prima di Di Maio da ministro degli

Esteri. Incontrerà il suo omologo Gabi Ashkenazi, con il quale

firmerà un Protocollo di collaborazione in campo culturale e

scientifico. Vedrà inoltre il primo ministro Benyamin Netanyahu,

il premier aggiunto e ministro della Difesa Gantz e il

presidente dello Stato Rivlin, oltre al capo dell’opposizione

Lapid. Venerdì Di Maio si recherà in Palestina, dove incontrerà

il primo ministro Mohammad Shtayyeh

e il suo omologo Riad Malki.(ANSA).

Fonte Ansa.it

