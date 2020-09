(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Escludo un nuovo lockdown totale”.

Lo ha detto a radio Anch’io il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio. “Anche il Presidente del consiglio lo ha escluso – ha

spiegato – dalla responsabilità degli italiani dipendono

sicuramente le misure che dovremo adottare in autunno , siamo

tra gli ultimi paesi in Europa per numero di contagi e questo lo

dobbiamo alla bravura del popolo italiano e alla sua

responsabilità. Facciamo qualche sacrifico in più dal punto di

vista del distanziamento sociale, della mascherina e sarà

ripagato perché non dovremo adottare misure drastiche”. (ANSA).



