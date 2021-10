(ANSA) – ROMA, 07 OTT – “Abbiamo tutti gli strumenti per

vincere la sfida della ripresa. Il Piano Nazionale di

Risanamento e Resilienza mira a rivedere il nostro modello di

crescita puntando sulla transizione ecologica, sulla

trasformazione digitale e l’innovazione, e sui giovani”. Lo ha

detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, partecipando al

Festival annuale dello Sviluppo Sostenibile (Asvis).

Il ministero degli Esteri, ha ricordato di Maio, partecipa

alla V edizione del Festival attraverso l’organizzazione di 44

iniziative promosse da 39 sedi della rete diplomatica italiana.

“Trasformare le sfide attuali, a partire dalla pandemia, in

un’opportunità per una ripresa più sostenibile, resiliente e in

linea con il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile dell’Agenda 2030: su questo ci siamo focalizzati nei

fori multilaterali che ci hanno visto protagonisti in questo

anno, come Presidenza di turno del G20 e co-presidenza della

COP26 – ha detto Di Maio -. Al centro di questa ripresa abbiamo

posto le Persone, il Pianeta e la Prosperità, riconoscendo

l’interdipendenza di queste tre dimensioni”. Il ministro si è

poi soffermato sui “passaggi salienti” del 2020 e le “traiettorie su cui sarà opportuno lavorare, in una stretta

collaborazione tra Governi e società civile”: la salute, la

sicurezza alimentare e il cambiamento climatico e lo sviluppo

sostenibile. Per quanto riguarda la salute, Di Maio ha ricordato

che “l’Italia ha sostenuto la necessità di una risposta

multilaterale alla pandemia, attraverso l’equo accesso a

strumenti terapeutici, diagnostici e vaccini, sia contribuendo

al rafforzamento dell’architettura sanitaria globale”. Inoltre, “abbiamo sostenuto attivamente l’ACT-Accelerator e il suo

pilastro vaccini, la COVAX Facility, contribuendo per oltre 385

milioni di euro e impegnandoci a donare 45 milioni di dosi di

vaccino, con particolare attenzione alle aree più bisognose,

segnatamente Medio Oriente e Nord Africa, Sahel, Corno d’Africa,

Balcani e Sud-Est Asiatico”. (ANSA).



Fonte Ansa.it