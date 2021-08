(ANSA) – ROMA, 02 AGO – A quanto si apprende il ministro Di

Maio sarà oggi in missione in Libia, per la quinta volta da

inizio anno. Durante la giornata il titolare della Farnesina

farà tappa a Tripoli, Bengasi e Tobruk.

Tra gli obiettivi della missione, favorire il dialogare tra

le parti libiche per arrivare al regolare svolgimento delle

prossime elezioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it