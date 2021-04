(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Sulla Libia si prefigura una più

forte collaborazione tra Italia e Stati Uniti”. Lo ha detto il

ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg3 da Washington, dove

ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Con

Blinken abbiamo passato in rassegna i prossimi passi per un

maggior coinvolgimento degli Stati Uniti” nel dossier libico, ha

aggiunto Di Maio.

“Italia e Usa condividono la preoccupazione per la presenza

di forze straniere” in Libia”, ha proseguito Di Maio, in

riferimento alle truppe russe e turche. Il ruolo degli Usa “potrà accelerare il processo di unità e stabilizzazione del

Paese”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (ANSA).



